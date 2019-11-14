Erdoğan: "Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için...
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Erdoğan: "Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

14.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:49
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Donald Trump ile 'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erdoğan: "Türkiye ve ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirmek ve Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için...
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