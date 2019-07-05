Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan...

Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan...

Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir"

Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi topraklarında değil, doğrudan kaynağında karşılayabilme gücüne ulaşmış bir ülkedir"

Kaynak: AA
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