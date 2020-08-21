Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi (1)
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Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi (1)
21.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:25
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sontaj gemimiz Tuna-1'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı. Erdoğan'ın toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve İletişim Başkanı  Fahrettin Altun da yer aldı.

"ARDI ARDINA 3 SONDAJ GEMİSİNİ HİZMETE ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim" diye duyurduğu açıklamasında, "Rabbim bize görüşmemiş bir kapı açtı. Yarın başka kapılarda açılacaktır. Bu günlere kolay gelmedik. Ülkemizde uzun yıllar boyunca petrol ve doğalgaz aramaları hep başka ellerle yapıldı. Yüzlerce milyon dolarlık aram faaliyetlerinde elimize üç beş sayfa kağıttan başka bir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz belki de gerçekten arandı" dedi.  Erdoğan, maden ve arama politikasının 2017 yılında değiştiğini belirterek, "Derin deniz sondajlarını bizaat yapmanın arayışına girdik. Ardı ardına 3 sondaj gemisini hizmete aldık. 3 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz, kendi ekipmanlarımız ve personelimiz ile çalışıyor. Dünya fiyatlarının hayli altında gerçekleştirdiğimiz aramalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız yoktur. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık" şeklinde konuştu. 

"320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFETMİŞ DURUMDA"

Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna 1 sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini boğazdan uğurladığım günü hatırlıyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi hedefimiz 2023 yılında Karadeniz'imizin gazını milletin kullanımına sokmaktır" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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