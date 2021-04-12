Erdoğan: "Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Erdoğan: "Türkiye olarak, (Libya) Milli Birlik Hükümetine evvel ki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım