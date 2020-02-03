Erdoğan: "Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek...
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:17
Resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA