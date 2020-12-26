Erdoğan: "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle...
26.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:44
Erdoğan: "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz.
Erdoğan: "Türkiye olarak bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütürken yatırımı, üretimi, ticareti de kesinlikle ihmal etmiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu