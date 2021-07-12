Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme...
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Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme...

Erdoğan: 'Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme...
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"

Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme gayretlerinin beyhude olduğunu göreceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.'
Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda diğer alanlarla birlikte ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz."
Kullanımı durdurulan Sinovac aşısının serisiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var
Kullanımı durdurulan Sinovac aşısının serisiyle ilgili Bakanlık'tan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var

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Erdoğan: "Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar dolaştırmak için çalışanların, müspet tüm gelişmelerin üzerini kapatarak umutsuzluk körükleme... - Haberler
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