Erdoğan: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır
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Erdoğan: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır

05.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:24
Erdoğan: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır

, 'nin 'deki varlığı ile ilgili "Basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır" dedi.


AK Parti Meclis Grup Toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Bizim elimizde Adana Mutabakatı var ve biz bu mutabakat için oradayız" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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