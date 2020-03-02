02.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:00

Erdoğan: "Türkiye'nin son 17 yılda diğer alanlarla birlikte savunma sanayisinde kat ettiği mesafe olmasaydı bugün böyle bir mücadeleyi çok daha zor şartlarda yürütmeye çalışıyor olacaktık."

Kaynak: AA