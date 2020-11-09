Erdoğan: "Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz."
09.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:29
Erdoğan: "Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz.
Erdoğan: "Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe