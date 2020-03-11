Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali...
Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"
11.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
Erdoğan: "Türkiye'nin serbest dolaşım fasılların açılması, gümrük birliğinin güncellenmesi, mali yardım dahil tüm beklentileri somut olarak karşılanana kadar sınırlarımızdaki mevcut uygulamayı sürdüreceğiz"
Kaynak: AA