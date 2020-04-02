ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALTYAPISI PEK ÇOK ÜLKEYE GÖRE OLDUKÇA İYİ DURUMDADIR (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.
02.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:24
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.
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Kaynak: DHA