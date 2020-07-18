Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce... Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı"

Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı" Kaynak: AA