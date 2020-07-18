Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce...
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Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce...

Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı"

Erdoğan:
18.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:59

Erdoğan: "Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı"

Kaynak: AA

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