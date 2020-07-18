Erdoğan: "Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı.

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin Otomobili"nin Üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Törenine katıldı. Kaynak: AA