Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesislerin inşaatına başlama töreninde konuştu: (1)
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Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği tesislerin inşaatına başlama töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobilinin sadece ülkede değil dünyanın birçok yerinde ses getirdiğini belirterek, "Bilhassa milletimiz on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi.

Erdoğan,
18.07.2020 20:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobilinin sadece ülkede değil dünyanın birçok yerinde ses getirdiğini belirterek, "Bilhassa milletimiz on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ndeki konuşmasında, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım atılan böyle bir günde katılımcılarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçtiğimiz aralık ayında Türkiye'nin otomobillerinin tanıtıldığını, örnek modellerinin kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatan Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. Ancak meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi insanımız için nasıl umut olmuşsa içimizdeki bazı çevrelerin de adeta kabusu haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattılar." ifadelerini kullandı.

"Komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar"

Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanların koro halinde iftira üretme yarışına koyulduklarını vurgulayan Erdoğan, 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine menüsünden, başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık arandığını kaydetti. Erdoğan, "'Otomobilin 'kaputu da farı da varmış' manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, kendi cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Tüm çabalarına, tüm araştırmalarına rağmen hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar." dedi.

Erdoğan, dalga geçmek niyetiyle atılan manşetlerin hepsinin dönüp dolaşıp atanların eline yüzüne bulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"7'den 70'e 83 milyonun tamamı, genci yaşlısıyla milletimizin her bir ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de milletimizin bu beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu veya askıya aldığı bir dönemde Türkiye olarak sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Salgın döneminde hizmete aldığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım yatırımları eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükselmiştir."

Erdoğan, bugün temeli atılan Türkiye'nin Otomobili Fabrikasının ise bu yatırım zincirinin altın halkası olduğunu dile getirerek, burada sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunun yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobil tanıtıldığında "Bunlar nerede üretilecek" diye soranlara, daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabın verildiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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