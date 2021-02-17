Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."
17.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:50
Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak.
Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan