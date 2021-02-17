Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."
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Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."

17.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:50
Erdoğan:

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak.

Erdoğan: "(Türkiye'nin Otomobili) İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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