Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz
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Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğizView on euronews.

12.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:03

Erdoğan, İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: 'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğizView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz
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