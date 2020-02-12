: Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

12.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:03

Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğizView on euronews

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