Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

12.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu. Euronews.com'da Görüntüle