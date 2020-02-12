Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz
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Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz

12.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:00
Erdoğan: Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalanları ifşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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