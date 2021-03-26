Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.'

Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.

Türkiye Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı

Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Binnur Kaya Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:30:33. #1.15#
title