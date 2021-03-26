Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."

Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.