Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir.
Erdoğan: "(Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi) Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu