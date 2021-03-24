Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir."
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Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir."

24.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:34
Erdoğan: 'Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir.'

Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir.

Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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