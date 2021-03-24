Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir."
24.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:34
Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir.
Erdoğan: "Türkiye'nin, iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı olan birkaç ürün dışında tarımda dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten