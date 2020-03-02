Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews.
02.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:12
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews
Kaynak: Euronews.com