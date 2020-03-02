Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak
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Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordu güçlerinin Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews.

02.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:12

İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordu güçlerinin 'nin belirlediği sınırların dışına çıkmaması halinde omuzlarının üzerinde baş kalmayacağını söylediView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Erdoğan: Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak
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