Erdoğan: "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir... Erdoğan: "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir.

Erdoğan: "Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi ülkemizin her alanda sahip olduğu gücü görmeleridir." Kaynak: AA