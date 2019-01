Erdoğan Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da partisinin belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye'nin yükselişe geçtiği her dönemde önüne tuzaklar koyulduğunu söyleyen Erdoğan, 'Cumhuriyet Tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 1445'de uçakla Samsun'un Çarşamba Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin karşıladı. Erdoğan, toplantının yapılacağı Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'na geçti.

Salon dışındaki partililere seslenen Erdoğan, 31 Mart seçimlerine fazla bir zaman kalmadığını hatırlatarak 31 Mart'a kadar kapı kapı inşallah dolaşacağız. Bütün akran, akraba, ahbap, yar, yaren ne varsa, hepsine ulaşacağız. ve inşallah 31 Mart akşamı sizlerle birlikte bir demokrasi mutluluğunu yaşayacağız. Rabia'mızı güçlendireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz. Ama bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecek ve birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz dedi.

SAMSUN TÜRKÜSÜ DİZELERİNİ OKUDU

Tezahürat ve alkışlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere seslendi. Karşısında Samsun'u vatan kılan fethin serdarı Melik Danişment Gazi'nin emanetine sahip çıkan bir kadro gördüğünü anlatan Erdoğan, Bu salonda İstiklal harbimizin ilk adımını coşkuyla karşılayan Kuvayi Milliye ruhunu görüyorum. Bu salonda 15 Temmuz'da sokakları darbecilere dar eden kahramanların cesaretini görüyorum. Bu salonda üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya ant içmiş cumhur ittifakının dirayetini görüyorum. Ne diyor o meşhur Samsun türküsünde; Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Evet, biz de 'aramızı bozanlar, cennet yüzü görmesin' diyoruz. Buradan kurulduğu günden beri Samsun teşkilatımız bünyesinde görev yapmış partimize, şehrimize, ülkemize, demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın, partimiz ve Samsun için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Samsun'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyesinden yana kullanacağına inanıyorum Ak Parti kadroları, bu seçimlerde, Samsun'da daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha partimizin bayrağını zirvede dalgalandıracaktır dedi.

'BERABERLİK İÇİNDE DÜŞMANI SEVİNDİRMEYELİM'

Şair merhum Cemal Safi'nin şiirini seslendiren Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü

Hem millet hem de Ak partililer olarak, birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin ve ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesinde hizmet için yola çıkan; işte bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek,hep birlikte zafere taşıyacağız. Gençler ben de sizlerle gurur duyuyorum. Samsun, 31 Mart'ta belediyelerde, bu ak kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz Samsun, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz Samsun, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz Maşallah, işte benim görmek istediğim Samsun budur

'BAŞLANGIÇLAR ÖNEMLİDİR'

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne girilecek olan 19 Mayıs'ı daha farklı heyecanla kutlayacaklarını kaydeden Erdoğan, Bu yıl, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yola çıkmış ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak istiklal harbimizin meşalesini burada yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla, daha farklı bir anlamda kutlayacağız. Önümüzdeki yılda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 1923 yılında da Cumhuriyetimizin ilanın 100'üncü yıl dönümüne ulaşacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprünün önemli dönüm noktaları olan bu tarihleri, hem bir hatırlatma hem bir muhasebe, hem de hedeflerimize olan bağlılığımızı birer timsali olarak görüyoruz. 19 Mayıs'tan başlayarak 1 asırlık tüm kutlamaları, gelecek nesillere, bu vatanın hangi fedakarlıklarla kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleştireceğiz. Samsun, bu kutlu mücadelenin sadece ilk adımının atıldığı değil, aynı zamanda ruhunun da şekillendiği yerdir. Bazıları ise Samsun'da atılan ilk adım da, Ankara'da faaliyete geçen mecliste cumhuriyetimizin kuruluşu da, demokrasiye geçişi bizde sadece slogandan, sadece istismardan ibaretti. Biz ise bunların her birinin, milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz. Meseleye böyle baktığımız için de, bu tarihlerin her birinin önemini, değerini misyonunu, anlamını çok iyi biliyoruz. İşte bu anlayışla 2019'dan 2023'e kadar olan milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayıp, 29 Ekim 2023 yılına kadar devam edecek bu süreçte; hem milli mücadelenin kendisini, hem gerisindeki o muhteşem arka planı milletimizle birlikte ortaya koyacağız. Başlangıçlar önemlidir. Onun için Moğolistan'a kadar gidip yazılı Türk tarihinin başlangıç yeri olarak gördüğümüz Orhun Anıtlarını sahip çıktık. Bizden öne kimse oralara gitmedi, ama biz gittik. Bunun için Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'nın içlerinden Sudan'daki Sevakin Adası'na kadar, her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz. Onun için gençler, Kudüs davasını canımız pahasına sahipleniyoruz dedi.

'SAMSUN'U 100'ÜNCÜ YILA UYGUN PROJELERLE DONATACAĞIZ'

Mekke ve Medine ile medeniyetin sembolü diğer şehirlerin üzerine çok titrediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu

Sultan Alparslan Malazgirt'e gitmeden önce Ahlat'ta çadırını kurdu ve oradan geceleyip ondan sonra Malazgirt'e geçti. Şimdi biz de inşallah Ahlat'ta gecelemek için Cumhurbaşkanlığı olarak orada bir makam yapıyoruz. Orada geceleyeceğiz, dualarımızı yapacağız. Oradan yola çıkıp Malazgirt'e gideceğiz. Ayrıca İznik'te kurulup Konya'da yükselen Anadolu Selçuklu'yu, bunun için Söğüt'ten yükselip 4 kıta 7 iklimi kuşatan Osmanlı'yı, İstanbul'un fethini Akdeniz'den Karadeniz'e gönül sınırlarımız içindeki tüm coğrafyaları kalbimize kazıyoruz. Bunun için tam da bizi gömdüklerini sandıkları bir dönemde, kazandığımız o muhteşem Çanakkale zaferini, Samsun'dan başlayıp İzmir'e kadar süren o büyük mücadeleyi hafızamızda hep canlı tutuyoruz. Madem işe Samsun'dan başlıyoruz, her alanda yapacağımız yatırımlarla şehrimizi misyonuna uygun bir konuma çıkarmalıyız. Samsun'u millet bahçesi, millet kütüphanesi, kıraathanesi, müzesiyle, kültürüyle, sanatıyla 100'üncü yıla uygun projelerde donatacağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Millet kıraathanelerinde gençlerimiz hem kitaplarını okuyacaklar, hem satrançlarını oynayacaklar ve düşünce, zihinsel inkılabı yapacaklar

'BUNLARIN DEVRİŞLİKLE ALAKASI YOK'

Kendisinin millet kıraathanesi ifadelerini CHP zihniyetinin kumarhane olarak anladığını öne süren Erdoğan, Yakıştırma şık değil ama Derviş'in zikri fikri meselesi var ya, bunlarınki de ona benziyor. Tabi bunların dervişlikle alakası yok. O ayrı mesele. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla Samsun'u ekonomide de lokomotif şehirlerimizden biri haline getireceğiz. Samsun'a atılan o ilk adımla başlayan yolculuk, demokraside ve ekonomide sürekli yükselttiğimiz çıtalarla asla bitmeyecek bir büyük mücadelenin sembolüdür. Bu anlayışla Samsun'u yatırımlarla, projelerle, hizmetlerle donatmak için 16 yıldır gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Samsun'a bu dönemde 28,5 katrilyon yatırım yaptık. Tarihte Samsun'la ilgili böyle bir şey yok. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizin etüt çalışmaları devam ediyor. Bu at ayrıca Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu projesiyle de bağlantı sağlayacak. Böylece Samsun'un içi Anadolu ve Akdeniz bölgesine Samsun ve Mersin Limanlarına olan bağlantısı, hızlı trenle sağlanmış olacak. Samsun-Sivas demiryolunun 1,2 katrilyon maliyetle sıfırdan yapmışçasına modernize etme çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bu yıl hizmete alıyoruz, işletmeye açıyoruz. Karadeniz'in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için bütün Havza'yı ele alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede 100 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 26'sının inşaatına devam ediyoruz

'İŞİ GÜCÜ YALAN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler aç, çiftçilerin ellerinden toprakları alındı'. Samsunlu çiftçilerimize toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haberi yok, olmazda. Çünkü bunun derdi yalan, iftira. Aldığım paraları görüyorsunuz. 1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi gücü yalan. Şuanda devam eden mahkemeler var. Onlardan da gelecek. Bunun tazminatlarını ödemek üzere CHP'nin içinde bir tazminat komisyonu kurdular. Milletvekillerinden para topluyorlar. Onlardan toplanan paralarla bu tazminatları ödeyecekler. Onun için de rahat rahat yalan söyleyebiliyor. Onun oynayacak mecali de yok. Bırakın onu kendi halini dedi.

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu vesile ile bundan 30 yıl önce 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza'da trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinden hayatlarını kaybeden 5 kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Samsunspor'umuz o elim kazadan beri kırmızı beyaz rengine siyahı da eklemiş ve bu şekilde yoluna devam etmiştir. Eski stadyumun yerine inşa edilecek millet bahçemize bu kazada hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimizin hatıralarını yaşatacak bir anıt dikerek ahde vefamızı göstereceğiz? şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE HEP TUZAKLAR DÖŞENMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Türkiye'nin yükselişe geçtiği her dönemde önüne tuzaklar koyulduğunu söyledi. Erdoğan, 'Cumhuriyet Tarihi boyunca Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip, oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde başlatılan atılımların tek parti ve milli şef eliyle birer birer akamete uğratılması işte bunun bir örneğidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes'in demokrasi ve ekonomide önünü açtığı ülkemizin 27 Mayıs darbesiyle istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesi de böyle bir oyundur. Rahmetli Özal'ın bin bir zahmet ve emekle inşa ettiği özgürlük ve kalkınma ikliminin uzun koalisyon yıllarında zehirlenmesi de aynı tezgahın bir parçasıdır. Şimdi Türkiye 16 yıldır bir kez daha yükseliş dönemine ve yine yolunu aydınlık istikamette yürütüyor ama yine önümüze tuzaklar koyuluyor. Son 5-6 yıldır yaşadığımız hadiseleri şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Hangisi bu ülkenin ve milletin menfaatini düşünen zihinlerin işi olabilir Gezi eylemleriyle bu ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu Asla. 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle hukukumuz mu tahkim edilmek isteniyordu Asla. PKK'nın ve FETÖ'nün saldırılarına verilen destekle Türkiye'nin demokrasisi mi güçlendirilmeye çalışılıyordu Asla. Çukur eylemleriyle birliğimize, beraberliğimize mi destek veriliyordu Asla. Kesinlikle hayır. Sınırlarımız ötesinden ülkemize yönelen tehditler karşısında ülkesinin değil, teröristlerin yanında yer alanlar, geleceğimizi mi düşünüyordu dedi.

'SÖYLE BANA ARKADAŞINI SÖYLEYEYİM SANA KİM OLDUĞUNU'

Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da kimlerle yan yana resimler çektirdiğini soran Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nda YPG paçavrasıyla resim çektirenlerle yan yana, o da poz veriyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bunlar bu. 15 Temmuz darbe girişimiyle İstiklalimiz ve İstikbalimiz mi teminat altına alınacaktı Asla. Avrupa başta olmak üzere ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalışanların değirmenlerine su taşıyanlar milletimizin refahını mı yükseltmenin peşindeler Asla. Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vuranlar, ellerine fırsat geçse eski sisteme mi dönecekler Kesinlikle hayır. Tüm bu gayretlerin nedir amacı Türkiye'nin önünü keserek yeniden türbülansa girmesini, patinaj yapmasını sağlamaktır. Bu işin başını çeken CHP'nin kimlerle beraber hareket ettiğine baktığınızda amacı zaten açıkça görürsünüz. Milletimizle bir olduk ülkemizin 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktık. İnşallah 31 Mart'ta da aynısını sizlerle beraber yapacağız. Hep söylediğimiz gibi belediyecilik Ak Parti'nin işidir? ifadelerini kullandı.

ADAYLARI AÇIKLADI, 2 İLÇE MHP'YE BIRAKILDI

Erdoğan konuşmasının sonunda Samsun belediye başkan adaylarını açıkladı. Ak Parti Samsun adayları şöyle

19 Mayıs Osman Topaloğlu, Atakum Zihni Şahin, Ayvacık Halil Kalaycı, Bafra Hamit Kılıç, Canik İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Halit Doğan, Havza Sebahattin Özdemir, İlkadım Erdoğan Tok, Kavak İbrahim Sarıcıoğlu, Ladik Nurhan Yapıcı Özel, Salıpazarı Halil Akgün, Tekkeköy Hasan Togar, Terme Ali Kılıç, Vezirköprü İbrahim Sadık Edis, Yakakent Hüseyin, Kıyma

Cumhur İttifakı adayları Alaçam İlyas Acar (MHP), Asarcık Şerif Kılağuz (MHP)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı daha önce eski bakan Mustafa Demir olarak açıklanmıştı.

