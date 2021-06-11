Erdoğan: "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa...
Erdoğan: "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir.
Erdoğan: "Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu