Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri...
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Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

22.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:09
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı , Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.

Kaynak: AA

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: Erdoğan: "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri...
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