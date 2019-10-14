Erdoğan: "Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını...

Erdoğan: "Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını...

Erdoğan: "Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?

14.10.2019 16:35
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?"

Kaynak: AA
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