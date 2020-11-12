Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."
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Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."

12.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:48
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.

Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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