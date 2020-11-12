Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."
12.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:48
Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi.
Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş