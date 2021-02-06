Erdoğan: "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir."
06.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:36
Erdoğan: "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir.
Erdoğan: "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan