Erdoğan: Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek üzere

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümeyi sürdürmek istediklerini belirtti.

Gaziantep'te yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyümesini sürdüreceğinden emin olmak istiyoruz, yakında da amacımıza ulaşacağız. " dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Türkiye'yi, her zamankinden daha çok dünyanın en büyük 10 ekonomisine dönüştürme hedefine yaklaştırdık. "

81 ilde güçlü ve büyük bir Türkiye'nin altyapılarının atıldığına işaret eden Erdoğan, "Gaziantep potansiyeli ve sanayisiyle bu büyüme ekseninden en fazla pay alan kentlerimizden biridir. 19 yılda Gaziantep'e 45 milyar liralık yatırım yaptık. " dedi.

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