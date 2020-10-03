Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta...

Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur.