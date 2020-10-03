Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta...
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Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta...

03.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:46
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur.

Erdoğan: "Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam altyapısına borçludur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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