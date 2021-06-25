Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...
Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermedi, vermeyecek.
Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermedi, vermeyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş