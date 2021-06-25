Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...
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Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...

Erdoğan: 'Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden...
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermedi, vermeyecek.

Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermedi, vermeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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Erdoğan: "Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden... - Haberler
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