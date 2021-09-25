Erdoğan: Türkiye'de hiç yurt yokmuş gibi yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültür Tesisi açılışına katıldı. Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Darülaceze sakinleri Ali Karcı ve Pervin Ersöz tarafından hediye verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri