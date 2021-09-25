ERDOĞAN TÜRKİYE'DE HİÇ YURT YOKMUŞ GİBİ YALAN YANLIŞ KAMPANYALAR SÜRDÜRÜLÜYOR-1

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültür Tesisi açılışına katıldı. Şişli'de bulunan Darülaceze Başkanlığı'ndaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı çok ciddi bir kampanya sürdürülüyor. Yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadar tırmandıran neredeyse 1 milyona çıkaran bir iktidarız. Hiç ilgisi olamayan kişileri bankalara yatırarak Türkiye'de hiç yurt yokmuş gibi yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Yurtlarımız ortada, kapasiteleri ortada. Yurtlarda 2 bilemedim 3 kişilik odalarda öğrencilerimizi ağırlıyoruz" diye konuştu.