Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor.
ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri
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