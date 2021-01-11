Erdoğan: "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır."
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Erdoğan: "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır."

11.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:50
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

Erdoğan: "Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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