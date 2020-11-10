Erdoğan: "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı."
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Erdoğan: "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı."

10.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:56
Erdoğan:

Erdoğan: "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

Erdoğan: "Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça kuşatmaya maruz kaldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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