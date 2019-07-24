Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi...
Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir.
Erdoğan: "Türkiye, bağımsızlığına, bekasına, vatandaşlarının güvenliğine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir."
Kaynak: AA
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi
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