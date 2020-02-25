Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.
25.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: DHA