Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı
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Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.

25.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Stratejik Konsey Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında geldiği 'ın başkenti 'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'na katıldı.


Kaynak: DHA

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