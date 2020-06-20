Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır." Kaynak: AA