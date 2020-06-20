Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır.

20.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır."

Erdoğan: 'Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan grup keşfedilmeyi umuyormuş
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Ceceli Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:33:18. #1.15#
title