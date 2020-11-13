Erdoğan: Türk ordusunun hiçbir sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız, bu anlayışla nice destanlar yazmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105'inci Topçu Alay Komutanlığı'nda düzenlenen '41'inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 41'inci Komando Tugay Komutanlığı sancağını, Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Süleyman Akbay'a teslim etti. Erdoğan, sancak teslimi sırasında, "Bu sancak, yüce Türk milletinin tugayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

'ECDADIMIZ NİCE DESTANLAR YAZDI'Sancak teslim töreninin ardından katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlikte sancağın anlamını, önemini anlatırken, gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu, en iyi Türk askerlerinin bildiğini vurguladı. "Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancınızla yüreğinizle bileğinizle cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandoların, düşmanın ve teröristin korkusu, milletin ve dostların güven kaynağı olduğunu söyledi.'KİM MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE GÖZ DİKERSE KARŞISINDA KOMANDOLARIMIZI BULACAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır" diye konuştu.İstiklal Marşı'nda vücut bulan hissiyatı inşa eden ve ilelebet muhafaza edecek olan milletin, daima komandoların yanında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandoya çok söz gerekmeyeceğini kaydetti.Komandolara hitaben "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınızı isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun" diyen Erdoğan, bin yıldır bu toprakları vatan olarak muhafaza etmek için bir gül bahçesine düşercesine toprağa giren tüm şehitleri, gazileri ve kahramanları rahmetle yad ettiğini söyledi. Erdoğan, sınır boylarında ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına katılan ve harekatlarda görev başında olan tüm güvenlik güçlerine de mücadelelerinde muzaffer olmaları temennisinde bulunduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından askerleri selamladı.CUMA NAMAZINA GEÇTİ

Öte yandan buradaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Tekirdağ Saffet Konmaz Camii'ne geçti. Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camiyi yaptıran Saffet Konmaz ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Tekirdağ Valiliği ile merkez Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

- Tekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER