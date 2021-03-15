Erdoğan: "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart...
15.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:32
Erdoğan: "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır.
Erdoğan: "Türk milleti, tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip bir siyasi sistem kurulmasının, barış ve istikrarın yeniden tesisi için şart olduğuna inanmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe