Erdoğan: "Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"
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Erdoğan: "Türk Milleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

27.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:16
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek, "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır" ifadelerini kullandı.

Ermeni halkına çağrı

Ermeni halkına çağrıda bulunan Erdoğan, "Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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