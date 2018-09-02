Erdoğan: "Türk Milleti 15 Temmuz Gecesi Nasıl Sokaklarda Darbecilerin Silahlarına Karşı Koymuşsa,...
Erdoğan: "Türk milleti 15 Temmuz gecesi nasıl sokaklarda darbecilerin silahlarına karşı koymuşsa, onların iplerini ellerinde tutanların ekonomi silahlarına teslim olmayacaktır" -"Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın" -"Kur baskısı ve dolar...
Erdoğan: "Türk milleti 15 Temmuz gecesi nasıl sokaklarda darbecilerin silahlarına karşı koymuşsa, onların iplerini ellerinde tutanların ekonomi silahlarına teslim olmayacaktır"
-"Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın"
-"Kur baskısı ve dolar bağımlılığı sorunu sadece bizim meselemiz değildir"