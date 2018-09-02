Erdoğan: "Türk milleti 15 Temmuz gecesi nasıl sokaklarda darbecilerin silahlarına karşı koymuşsa, onların iplerini ellerinde tutanların ekonomi silahlarına teslim olmayacaktır"

-"Türkiye ekonomisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağından kimsenin şüphesi olmasın"

-"Kur baskısı ve dolar bağımlılığı sorunu sadece bizim meselemiz değildir"