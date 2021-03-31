Erdoğan: "(Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi...
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.
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Erdoğan: " (Türk Konseyi) Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de salgın şartlarının el verdiği ölçüde inşallah 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu