Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
Haberler » Güncel » Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti - Haber

Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması Komutanlığı ziyareti Hatıra fotoğrafı çekilmesi DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

25.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:30
Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması

Komutanlığı ziyareti

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği 'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et