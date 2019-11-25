Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti

25.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve askerleri selamlaması

Komutanlığı ziyareti

Hatıra fotoğrafı çekilmesi

DOHA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA