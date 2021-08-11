Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye...
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Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye...

Erdoğan: 'Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler.

Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye... - Haberler
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