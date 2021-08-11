Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye...
Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler.
Erdoğan: "Türk Hava Kurumu yetkilileri gerekli adımları atmadığı gibi çalışır durumdaki uçakların da bakımını yaptırmayarak hepsini adeta çürümeye terk etmişler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş