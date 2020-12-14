Erdoğan: Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele...
14.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:14
Erdoğan: Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz.
Erdoğan: Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü