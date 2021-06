Erdoğan: Türk donanması, Kıbrıs Türklerinin menfaatleri için büyük kararlılık gösterdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , "Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız başta mavi vatan ve 'Denizkurdu' tatbikatı olmak üzere bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, hasımlara korku veren başarılara imza attı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak gerçekleştirilen 'Denizkurdu-2021' tatbikatına, Zonguldak Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra canlı bağlantı gerçekleştirdi. Canlı bağlantıyı 'TGC Salih Reis' gemisinden gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikat hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, 'mavi vatan'daki menfaatleri korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduklarını bu tatbikatta bir kez daha göstereceklerini söyledi. Akar, tatbikata katılan 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopterin Erdoğan'ın direktiflerini almaya, 25 askeri ataşenin ise dinlemeye hazır olduğunu belirtti.

'TATBİKATIN KOORDİNASYONU ARTIRACAĞINA İNANIYORUM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Denizkurdu' tatbikatının başarılı geçmesini dilerken, "Tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın siz değerli personelinin bilgi, beceri, koordinasyon ve motivasyonunu daha da artıracağına inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri 2 bin 200 yılı aşan teşkilatlanma yapısı, kurumsal kültürü ve sayısız zaferleri ile milletimizin iftihar kaynağıdır. Kahraman ordumuz vatan topraklarının, mavi vatanının, semalarımızın ve 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle dün olduğu gibi bugün de her türlü kararlılığı gösteriyor" diye konuştu.'TÜRK DONANMASI BÜYÜK KARARLILIK GÖSTERDİ'TSK'nın 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' şuuruyla hareket ettiğini kaydeden Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor. TSK disiplini, yetenekleri, caydırıcılığı ve kararlılığıyla harbe hazırlık bakımından dünyanın en donanımlı ordularından biridir. Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarına kadar her alanda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk. Bilhassa milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunması konusunda Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız başta mavi vatan ve 'Denizkurdu' tatbikatı olmak üzere bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, hasımlara korku veren başarılara imza attı" dedi. 'SİLAHLARIMIZI TATBİKATTA TEST EDİYORUZ'Türk donanmasının, 'Denizkurdu 2021' tatbikatı ile başarı grafiğini üst aşamaya taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Yerli ve milli silah sistemlerimizin, gemilerimizin, uçaklarımızın, insansız hava ve su üstü araçlarımızın etkinliğini yine bu tatbikatta test ediyoruz. Aynı zamanda farklı kuvvetlerimiz arasındaki müşterek çalışabilirlik anlayışını da geliştirmiş oluyoruz. Böylece milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme, değerlendirme; şayet eksiklikler varsa onları da kısa sürede telafi etme imkanına kavuşuyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı geniş katılım ve kapsamlı organizasyonla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra ettiğimiz tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duydum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yıldır olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "25 Mayıs'ta başlayan ve 6 Haziran'da sona erecek olan 'Denizkurdu-2021' tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Milletimizin cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve TSK'nın başkomutanı olarak, tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyor, Rabb'imden başarılar diliyorum" dedi.

- Donanması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç