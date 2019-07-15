Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız...

Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız...

Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.

Erdoğan:

Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek."

Kaynak: AA
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