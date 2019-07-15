Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız...
Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.
Erdoğan: "Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek."
Kaynak: AA
Emekliler sorunlarının çözümü için bildiri yayımladı: AK Partili vekil, taleplerin çözümü için söz verdi
Son Dakika Haberleri