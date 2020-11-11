Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi, saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz."
11.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:09
Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi, saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.
Erdoğan: "Tüm samimiyetimizle herkesi, huzurlu, güvenli, adil, sevgi, saygı çerçevesinde yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz